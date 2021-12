L'INIZIATIVA

UDINE Servizi amministrativi e portierato, cura del verde e pulizia delle aree esterne, supporto al personale, custodia delle biblioteche e delle aree interne e prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, piccola manutenzione e assistenza informatica: saranno questi i settori dell'ateneo friulano in cui saranno impiegati alcuni imputati per reati puniti con pene di lieve entità che sono stati inseriti nel programma di lavori di pubblica utilità per messa alla prova. Lo stabilisce un accordo firmato nei giorni scorsi dal rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton e dal presidente del Tribunale di Udine Paolo Corder, alla presenza del Dirigente dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Domenico Arena.

La convenzione, di durata triennale, stabilisce che saranno tre le persone che, beneficiando della messa in prova o di pene sospensive, andranno ad affiancare alcuni uffici dell'ateneo friulano in specifici settori di attività. L'obiettivo del programma è quella di dare un'opportunità di riscatto a chi ha commesso reati tramite un'occupazione non retribuita a favore della collettività. Il loro impiego avverrà dopo un'adeguata formazione e potrà essere svolto nei diversi poli e sedi dell'università a Udine e, se del caso, anche in quelli di Pordenone e Gorizia.

«È possibile restituire un ruolo di utilità sociale a chi ha commesso un errore ha sottolineato il rettore dell'ateneo friulano -, recuperarlo attraverso la sua disponibilità. L'Università prova a dimostrare ancora una volta che fare comunità è possibile, grazie a una sinergia forte tra le istituzioni e alla volontà dei singoli di reinserimento all'insegna di una cultura della legalità e di un sentimento del bene pubblico».

