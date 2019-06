LAVORI UDINE Al via il cantiere di via Aquileia: ieri la strada è stata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORIUDINE Al via il cantiere di via Aquileia: ieri la strada è stata transennata dall'incrocio con via Gorghi e via Piave all'altezza di via Giusti, è il primo lotto di un intervento da 600mila euro che avrà una durata massima 130 giorni complessivi. In quel tratto di strada è stato quindi istituito il divieto di transito e di sosta, che sarà in vigore fino al 27 luglio. L'accesso delle auto sarà interdetto anche in vicolo d'Arcano mentre via Stabernao diventa strada senza uscita, accessibile solo da viale Ungheria e riservata ai...