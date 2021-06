Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVORI PUBBLICIUDINE Via libera alla sistemazione della piazza di Godia. Palazzo D'Aronco ieri ha approvato il progetto definitivo per un importo di 100mila euro, che serviranno a rimettere a nuovo l'area che il Comune sta acquisendo a titolo gratuito dalla parrocchia. «Il porfido ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Loris Michelini -, non è in condizioni decorose e, in più, lì transita il bus che ha il capolinea....