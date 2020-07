LAVORI PUBBLICI

UDINE Dal 26 luglio al 8 agosto in via Torino, da via Vercelli a via Alba, la viabilità subirà modifiche per l'esecuzione di opere di adeguamento della condotta idrica e realizzazione allacciamenti (con intervento su rete gas da parte di Hera). Da domenica al termine dei lavori, in via Torino, tra via Alessandria/piazza Paderno (la rotatoria rimane percorribile) e via Alba saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo eccetto autorizzati e il divieto di transito eccetto frontisti, con deviazione dei flussi da via Alessandria verso viale Tricesimo e da via Molin Nuovo verso via Saluzzo-Terminal Nord. In via Saluzzo, all'intersezione con via Torino sarà in vigore l'obbligo di svolta a sinistra verso est eccetto frontisti. Quando il tratto di via Torino tra via Saluzzo e via Alessandria/piazza Paderno sarà percorribile sarà obbligatoria la svolta a destra verso piazza Paderno eccetto frontisti. Sarà realizzato un deposito temporaneo di materiali (circa 150 mq) al parcheggio del campo Dal Dan. In piazzale Cella, il 3 e il 4 agosto, la viabilità subirà modifiche per occupazione suolo pubblico: dalle 22 alle ore 6, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, sarà istituito il divieto di transito e i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi.

