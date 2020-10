LAVORI PUBBLICI

UDINE (al.pi.) Da anni le piogge abbondanti provocano allagamenti e danni a diverse abitazioni di via Baldasseria Media. Una situazione che sarà risolta la prossima primavera, quando il Cafc rifarà il sistema fognario, sgravando la condotta principale ormai insufficiente in caso di precipitazioni intense. «Questo quartiere - ha commentato il sindaco Pietro Fontanini, che lunedì ha partecipato a un incontro con i cittadini assieme al presidente Salvatore Benigno e al vicesindaco Loris Michelini - ha pagato per troppi anni una situazione insostenibile, determinata da una rete fognaria realizzata in maniera non adeguata alla conformazione orografica del territorio. Con questi lavori, da me fortemente voluti e che saranno realizzati dal Cafc competente in materia, finalmente ridurremo il rischio di allagamenti delle strade e abitazioni del quartiere, anche attraverso la realizzazione di fossati, come facevano saggiamente i nostri nonni».

IL PROGETTO

Prevede lo spostamento dello sfioratore delle acque meteoriche più a sud rispetto all'attuale collocazione e il loro deflusso lungo il canale di Trivignano e nel canale stesso; i lavori riguarderanno anche la realizzazione di un tratto relativo alle acque nere, con l'allaccio al sistema di depurazione comunale del borgo edificato lungo via delle Acacie, nella parte più a sud dell'area di intervento. L'investimento, a carico del Cafc, è di oltre un milione di euro. «Questo ha detto Michelini - è il primo di una serie di interventi che andrà a definire il nuovo assetto idrico di Udine sud. A questa opera vanno a sommarsi i recenti interventi del Comune di pulizia e ricalibratura dei fossi di raccolta e deflussi della acque meteoriche lungo il lato est di viale Palmanova, con cui risolveremo le problematiche lungo l'asse viario, e di realizzazione di un fosso di captazione a smaltimento delle acque meteoriche lungo via delle Acacie, sulla quale corre l'Alpe Adria, oggetto anch'essa di allagamenti perché a un livello inferiore rispetto alla campagna».

Il Consorzio ha destinato a Udine oltre 10 milioni di euro, di cui 1,17 per il settore idrico, 6,7 per quello fognario e 2,6 per quello depurativo. Altri 1,5 milioni sono stati stanziati per i lavori relativi al depuratore di Udine, sulla linea fanghi (digestore), che migliorerà ulteriormente la qualità dell'acqua. Si concluderanno a breve i lavori in piazzale Chiavris per la sostituzione di una parte dell'attuale fognatura. Ieri è stata posata la condotta principale e nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi lavori e il ripristino dell'asfalto.

