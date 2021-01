LAVORI PUBBLICI

UDINE (al.pi.) Arriva il vincolo della Soprintendenza sulla chiesetta di via Baldasseria Media, ma il vicesindaco assicura: «Il progetto non si fermerà, quell'area sarà sistemata». L'operazione di Palazzo D'Aronco, che ha trovato un accordo con il privato proprietario dell'area (che dovrebbe cederla gratuitamente, traslando la parte edificabile su un altro lotto), prevede un investimento di 170mila euro per il rifacimento del sagrato in acciottolato davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e la realizzazione di un marciapiede lungo la strada, mentre nella parte antistante saranno ricavati 16 posti auto. Il progetto, però, non è piaciuto a tutti: a sollevare critiche erano stati sia gruppi di cittadini (che speravano in una valorizzazione diversa di un luogo simbolo del quartiere) sia l'opposizione.

E ora è arrivata la notizia del vincolo: «La Soprintendenza regionale, evidentemente su istanza di qualcuno dice il vicesindaco Loris Michelini -, ha posto il vincolo sulla chiesetta e su una porzione di terreno vicino. Mi sono confrontato con le Belle Arti e mi hanno spiegato che questo per noi non comporta nulla: il vincolo impedisce solo di edificare o creare barriere che blocchino la visuale della chiesa. Noi non creiamo ostacoli visivi, anzi: andiamo a rendere più bella e accessibile un'area a lungo trascurata, dove ci sono erbacce e, quando piove, si cammina nel fango. Possiamo rivedere il numero e la disposizione dei parcheggi continua -, ma l'importante è che quella porzione sia sistemata. Ora la collega Giulia Manzan (assessore all'Urbanistica, ndr) dovrà sentire il proprietario per il trasferimento dell'area e sarà necessario capire come fare. Concluso l'atto, procederemo con i progetti definitivo ed esecutivo: per correttezza, li porterò alla Soprintendenza con cui sono già d'accordo. Noi non ci fermiamo: il sospetto, più che altro, viene sulle tempistiche con cui è stato richiesto il vincolo, probabilmente c'è una volontà di rallentare la sistemazione, a svantaggio dei cittadini. Questo progetto è una miglioria nell'interesse della comunità perché renderà più bella l'area, rifacendo sagrato, marciapiede e i parcheggi, utili per anziani e disabili».

