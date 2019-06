CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI IN CORSOUDINE Il Comune rimette a nuovo la segnaletica stradale, con un investimento di oltre 300mila euro.Dalla metà di giugno, infatti, partiranno i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, per completare il ripasso sull'intero territorio cittadino.La prima zona interessata dai lavori sarà quella del Quartiere 6 San Paolo Sant'Osvaldo (dove gli ultimi lavori di questo tipo risalgono al 2015), per poi proseguire nel Quartiere 2 Cormor-San Domenico-Villaggio del Sole-Rizzi-San Rocco. Entro la fine del prossimo anno è...