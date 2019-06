CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI IN CORSOUDINE (al.pi.) Via all'ampliamento dei cimiteri cittadini. Sono infatti stati consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione del secondo lotto del Cimitero di Paderno e quelli per la costruzione di ossari cinerari nella struttura di San Vito. Per quanto riguarda il primo, è in fase di avanzamento il cantiere sul nuovo loculo ossario, un intervento da oltre 72mila euro per edificare una struttura che si svilupperà su cinque livelli, caratterizzata da una forma a L (addossata al muro di cinta lungo il lato est) per nuovi...