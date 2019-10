CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI IN CORSOPORDENONE Lavori a ritmo serrato nei cantieri della Terza corsia dell'A4. Ad essere interessato in questi giorni da un impegnativo intervento sarà il nodo di interconnessione A4/A23 a Palmanova. Di conseguenza, dalle 21 di stasera alle 5 di domani e poi ancora dalle 21 di domani alle 5 di mercoledì e nuovamente dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì mattina, chi transita sulla A4 provenendo da Venezia e diretto verso Udine e Tarvisio dovrà uscire a Palmanova per poi rientrare allo stesso casello e reimmettersi in A4. In...