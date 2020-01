Lavori in casa, allarme fatture pazze

LA VICENDA

UDINE Si rompe un tubo nella notte o l'impianto elettrico fa i capricci proprio durante le feste mentre il tecnico di fiducia è in settimana bianca? Attenzione a non incappare nelle fatture pazze. A lanciare l'allarme è la presidente di Federconsumatori Udine Erica Cuccu, dopo alcuni casi che sono stati segnalati all'associazione di tutela, che ha addirittura portato la questione all'attenzione dell'autorità Antitrust. «Sembra che non si tratti di casi isolati», mette sull'avviso, pur precisando che questo accade in un panorama rappresentato in prevalenza da ditte oneste che fanno il loro lavoro con perizia e senza neppure pensare di gonfiare i pezzi.

«In associazione - spiega Cuccu - sono arrivate delle persone, che ci hanno raccontato storie molto simili che riguardavano lavori di pronto intervento in casa. Lamentavano di aver chiamato un numero telefonico, visto su internet, che sembrava riferirsi ad una ditta locale specializzata in opere per l'appunto di pronto intervento idraulico o elettrico. A quanto ci hanno raccontato, hanno chiamato, poi sarebbero state dirottate su un numero straniero, di un'azienda inglese, che avrebbe preso l'appuntamento. All'appuntamento poi si è presentato il tecnico di un'azienda locale della provincia di Udine che, nei casi segnalati a noi, era sempre la stessa. E una volta fatto il lavoro sono arrivati dei conti decisamente fuori mercato». Questi i contorni del quadro. Cuccu scende nei dettagli: «Ad una signora perdeva il tubo del bidet e rischiava di allagare il piano sotto il suo. Ma era sera e il suo idraulico non era disponibile. Così ha trovato un numero di pronto intervento su internet. All'appuntamento, è arrivato il tecnico dell'azienda friulana. Solo per chiudere il rubinetto dell'acqua e sostituire un miscelatore le hanno chiesto quasi seicento euro», sostiene la presidente di Federconsumatori.

Ma non è l'unico caso segnalato. «In un altro caso, solo per isolare con lo scotch un cavo elettrico, ad un'altra signora, hanno chiesto quasi 350 euro». Un copione che si ripete, stando ai racconti. «Questi tecnici premono sul problema dell'urgenza e appioppano alle persone prezzi veramente fuori mercato, mentre al telefono, al momento di fissare l'appuntamento, si limitano a dire che chiedono sui 100 euro per la chiamata di emergenza. Ma se è fuori orario e l'intervento è urgente, le persone non ci pensano troppo su: cento euro si possono anche pagare. Il problema arriva al momento di pagare il conto finale. A quanto ci è stato raccontato, i tecnici, danno all'utente una bolla di lavoro che uno deve pagare immediatamente. Addirittura, ti accompagnano al bancomat per saldare il conto», riferisce Cuccu. Cosa fare se si incappa in una situazione del genere? «È piuttosto ardua - ammette la presidente -. Bisogna contestare il prezzo. Si potrebbe anche risolvere il contratto per eccessiva onerosità». La prima regola è tenere la guardia alta.

