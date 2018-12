CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI E SICUREZZAUDINE Via alla gara per potenziare il sistema di illuminazione pubblica nelle aree a rischio della città. Palazzo D'Aronco ha infatti pubblicato il bando per le opere di scavo e interramento dei cavi, mentre i lavori di realizzazione dei nuovi impianti e di manutenzione di quelli già esistenti sono stati affidati ad Hera Luce srl (con cui il Comune ha una convenzione) per un valore di 110.850 euro.Gli interventi riguardano in particolare il parco Robin Hood, il parco Ardito Desio e via Trinko (dove saranno installati nuovi...