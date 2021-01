LAVORI

PALMANOVA Inizieranno martedì 12 gennaio 2021 i lavori sulla strada regionale di accesso a Porta Udine, una delle tre vie d'accesso alla città stellata di Palmanova. Fvg Strade interverrà ricostruendo ponticello e sedime stradale, sostituendo i sottoservizi e realizzando una nuova passerella che permetterà di separare accesso veicolare da quello pedonale. Durante questo periodo si interverrà anche sul tetto della struttura della porta, attualmente in pessime condizioni statiche.

La durata del doppio cantiere è prevista in 2-3mesi, durante i quali non sarà possibile percorrere la via se non a piedi, tramite una bretella pedonale realizzata per l'occasione sotto l'acquedotto veneziano: uscendo da Palmanova si scenderà a destra sui Bastioni per poi risalire vicino agli archi dell'acquedotto utilizzando una scala a due rampe.«Capiamo bene il disagio ma purtroppo i lavori non sono più rinviabili in quanto assolutamente necessari e urgenti. La copertura della Porta è in pessime condizioni e la Soprintendenza, proprietaria dell'immobile, ha condiviso con il Comune la necessità di un intervento di somma urgenza», dice il sindaco Francesco Martines.

