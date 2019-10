Lavoratori svantaggiati, sì ad un collocamento mirato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVOROUDINE Si punta sempre di più ad un collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati in Friuli Venezia Giulia. Sono centinaia quelli che lavorano nelle cooperative sociali. Domani, a Udine, il punto fatto dai rappresentanti di 84 cooperative del FvgSono 789 i lavoratori svantaggiati stabilmente impegnati nelle 84 cooperative sociali di inserimento lavorativo del Friuli VG. E sono 25 mila in Italia. Persone che, senza tali imprese, non riuscirebbero a inserirsi nel mercato del lavoro e finirebbero ai margini della società. «Se non ci...