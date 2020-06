SETTORE IN CRISI

UDINE Dopo le manifestazioni di Trieste e Udine, si uniscono formalmente gli intermittenti del comparto cultura della nostra regione, formato da oltre duemila addetti, per un giro d'affari di 60 milioni di euro. Nei giorni scorso è sorto un comitato formato da attrici ed attori, musiciste e musicisti, coreografe e coreografi, tecniche e tecnici, manovali dei ponteggi, facchini e facchine, titolari di aziende di servizi per lo spettacolo e soggetti di produzione culturale, tutti uniti per richiedere non solo misure emergenziali, ma una vera e propria riforma del settore, che dalla fine di febbraio è completamente bloccato e versa ora in gravissima difficoltà.

Gli spettacoli sono stati infatti i primi a essere sospesi causa emergenza Covid, mentre la ripresa delle attività, fortemente condizionata dalle restrittive misure imposte dalle linee guida della fase 3, è ritenuto assolutamente insufficiente: l'iniziativa della Regione riguardante le Arene Covid Free, seppure lodevole, interesserà una piccola parte dei lavoratori del mondo della cultura e pertanto non supererà affatto le problematiche occupazionali del comparto, così come le misure di sostegno bonus partita Iva e cassa integrazione, riguardanti solo alcuni beneficiari non risolveranno la situazione economica e finanziaria delle famiglie di questi lavoratori, per loro natura intermittenti e spesso non inquadrabili in categorie standard.

Per uscire dall'impasse, dopo le manifestazioni del 30 aprile e 30 maggio a Trieste e di quella di Udine del 13 giugno che ha ricevuto il plauso bipartisan di diversi esponenti politici e sindacali il Comitato richiede ora a gran voce un tavolo di confronto con le istituzioni: è già fissato (per il 25 giugno) un incontro con l'assessore alla Cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot, dichiaratosi pronto ad ascoltare le richieste dei lavoratori, ma l'auspicio è che l'esempio venga seguito anche dagli esponenti della Giunta Regionale. Un incontro è stato finora pubblicamente rifiutato dall'assessora alla Cultura Gibelli, la quale si è però detta pronta a portare le istanze alla collega al Lavoro Alessia Rosolen. E se la stessa richiesta d'incontro, effettuata dai sindacati Cgil Cisl e Uil, è finora caduta nel vuoto, con la costituzione formale del Comitato non potrà rimanere inevasa. Un'assemblea costituente del comitato si terrà a breve.

