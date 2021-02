LAVORATORI

UDINE Maggioranza e minoranza si muovono per i lavoratori dello spettacolo. Accogliendo un ordine del giorno che vede come prima firmataria Mara Piccin (Forza Italia), la giunta regionale - spiega in una nota la consigliera regionale - eserciterà la dovuta pressione sul Governo e sulle istituzioni statali centrali perché sia garantita continuità contributiva, ancorché figurativa, agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (ex Enpals), per i mesi corrispondenti al periodo della pandemia da coronavirus. Il governo giallorosso - osserva Piccin - spesso improvvisando risposte inadeguate alla portata dell'emergenza coronavirus, perché alle prese con crisi e relative manovre di palazzo, ha dimenticato intere categorie di lavoratori che hanno subito conseguenze dalle restrizioni necessarie ad affrontare l'emergenza Covid-19. Ora vanno immediatamente previsti dei correttivi ai meccanismi di ristoro o, come in questo caso, contributivi: nessuno deve restare indietro. Nel 2020 - continua la consigliera forzista -, il Governo ha previsto alcune indennità per gli iscritti al fondo ex Enpals, subordinandone l'erogazione alla sussistenza di una serie di requisiti, riferiti in particolare ai contributi giornalieri versati e al reddito. Indennità che, oltre a non essere dirette a tutte le tipologie di lavoratori dello spettacolo, non tengono conto che il mancato svolgimento dell'attività ha comportato, per il 2020 e presumibilmente anche per il primo bimestre del 2021, l'impossibilità di versare ai fini pensionistici e che ciò determinerà un vuoto contributivo con effetti negativi sul calcolo della futura pensione. È necessario intervenire su questa problematica - conclude Piccin -, che non coinvolge soltanto i lavoratori che non hanno potuto accedere alle misure di sostegno previste dal Governo, ma anche chi ne ha potuto beneficiare. Anche secondo il Patto per l'Autonomia bisogna ripartire dalla cultura. Non si tratta di uno slogan - si legge nella nota - ma di un modello di cambiamento verso una società più sostenibile, più giusta, più umana. È il messaggio emerso l'altra sera nel corso dell'ultimo appuntamento dei Giovedì del Patto, la serie di eventi online organizzati dal Patto per l'Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19, che ha visto diversi professionisti del palcoscenico della regione (registi, attori, musicisti e tecnici) portare il loro contributo di esperienze e di proposte per il rilancio dei sistemi nei quali operano e mettere la cultura al centro di un seguito dibattito che è stato insieme politico, sociale ed economico. I tagli degli spettacoli dal vivo per effetto delle restrizioni anti-Covid hanno contribuito a mettere in ginocchio un comparto essenziale non solo per l'economia, ma per la nostra stessa qualità della vita, aggravando una crisi già seria, che va affrontata al più presto introducendo, tra le altre, misure di sostegno adeguate e una politica di ascolto del comparto. Il Patto per l'Autonomia continuerà a tenere alta l'attenzione sulla situazione - garantisce Moretuzzo -. Ci impegniamo ad ascoltare e sostenere operatrici e operatori dei settori culturale e degli spettacoli dal vivo del Friuli-Venezia Giulia e a portare in Aula le loro istanze.

