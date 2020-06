(al.pi.) A settembre, con le scuole riprenderà anche il servizio mensa? E in quale modalità? Domande che preoccupano i lavoratori degli appalti della ristorazione scolastica e aziendale, che annunciano una mobilitazione per il 24 giugno. In regione il settore occupa qualche migliaio di persone (soprattutto donne) e per loro, denunciano i sindacati, la cassa integrazione non esiste, se non nel caso delle mense aziendali (solo se l'appaltante ricorre agli ammortizzatori sociali). Il timore è per il rischio occupazionale o di una ripresa a orario ulteriormente ridotto, dato che si tratta in maggioranza di contratti part time che di solito non superano le 20 ore settimanali. Ecco perché, nell'ambito della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Filcams - Fisascat e UilTuCs, è annunciato un presidio regionale dinanzi alla Prefettura di Udine domani, dalle 10 alle 12. «Le risposte per il settore a oggi non ci sono dicono i sindacati - Lo sconforto è figlio anche della scarsa attenzione che il settore suscita nell'opinione pubblica. Per molte lavoratrici non ci sono nemmeno le anticipazioni delle competenze da parte dei datori di lavoro perché alcune aziende, pur di grande dimensione, non si sono rese disponibili all'anticipo». Per questo si chiede la proroga di almeno 27 settimane complessive degli ammortizzatori con causale Covid-19; la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza per tutti, compreso il servizio mensa; una riforma degli ammortizzatori e risposte strutturali per i lavoratori part time ciclici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA