Latte, Sauvignon e falsi prosciutti Dop ecco i prodotti friulani più indagati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTIPORDENONE Latte, vino e prosciutti. A Udine carabinieri del Nas e Ispettorato repressione frodi ormai da anni formano un'unica squadra che vigila - spesso tra polemiche feroci - sulla qualità dei prodotti che finiscono nei nostri frigoriferi e nelle nostre pance.LATTEQuella sul latte contaminato dalle aflatossine M1 è stata forse l'inchiesta più delicata e combattuta. Risale al 2013. Colpì per primo il Cospalat Fvg e per i 16 allevatori coinvolti si chiuse con un patteggiamento collettivo con pene per complessivi 6 anni e mezzo...