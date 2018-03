Latisana, rotonde e nuova viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIANO DI INTERVENTILATISANA Progetto strategico di valorizzazione delle zone turistiche comprese tra il territorio di Latisana e Lignano da parte dell'amministrazione comunale di Latisana che punta in primis sul polo di Aprilia Marittima, fiore all'occhiello sulla strada verso il mare per i diportisti. «Stiamo ragionando a livello Uti per promuovere la località in un ambito di più ampio respiro, coinvolgendo i Comuni limitrofi in un master plan che prevede la riqualificazione urbanistica del territorio; si tratta di un'area che interessa...