Latisana riapre il punto nascita, Palmanova non demorde

LA POLEMICAPALMANOVA Sarà una festa a metà. L'imminente riapertura del punto nascita di Latisana, prevista per domani, continua a essere offuscata da polemiche. Ultima, in ordine, la comunicazione ufficiale datata 26 luglio - con la quale l'Azienda Sanitaria avvisa medici, farmacie, ordini professionali e istituzioni della riorganizzazione del Dipartimento materno infantile che prevede la chiusura del punto nascita di Palmanova e la riapertura di quello di Latisana, un mail che arriva a due giorni dall'effettiva riapertura, in pieno weekend...