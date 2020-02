LA DENUNCIA

UDINE Esasperata da quei gesti ripetuti nell'arco degli ultimi due anni, che gli avevano comportato diverse perdite economiche, non c'è l'ha fatta più e ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Una donna di 56 anni, residente in provincia di Udine, è stata così denunciata dai militari dell'Arma della stazione di Feletto Umberto per aver staccato più volte e senza ragione il contatore dell'energia elettrica della palazzina in cui ha sede il bar della vicina di casa.

Ora dovrà rispondere davanti al giudice di atti persecutori e danneggiamento.

Era stata la vittima a presentare denuncia ai militari dell'arma dopo aver subito danni per circa 8 mila euro a seguito dei ripetuti distacchi della corrente elettrica messi in atto più volte, tra il 2018 e il 2019, che l'avevano costretta a gettare nell'immondizia numerosi generi alimentari risultati deperiti a causa della mancata erogazione di energia ai frigoriferi del locale.

Raccolta la testimonianza, corredata da materiale fotografico, i militari dell'Arma della Compagnia di Udine hanno quindi avviato le indagini.

Tramite la visione delle immagini delle telecamere della zona dove trova sede l'esercizio pubblico, i carabinieri, a quanto riferito, hanno identificato la vicina come la presunta responsabile dei gesti.

