IL RICORDO

UDINE Al civico 23 di Largo del Pecile nel 1964 nasceva la Scuola di Danza Ceron. A distanza di oltre mezzo secolo, il Comune di Udine ha dedicato l'area verde dello slargo alla memoria della sua fondatrice Paola Galliussi Ceron (scomparsa nel 2017), per onorarne il ruolo educativo e di pioniera dell'arte coreutica in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia si è svolta sabato scorso, con due interventi di poesia e danza a cura di Ksenjia Martinovic (attrice) e Matilde Ceron (danzatrice) a incorniciare il saluto dell'assessore Alessandro Ciani, e si è conclusa con la scopertura dell'opera senza titolo di Dora Bassi del 1977, facente parte della sezione Spazio e Specularità, donata al Comune dalla famiglia Ceron. Un segno artistico a ricordarne un altro: quello di Paola, che dell'arte coreutica in città è stata non solo pedagoga, ma anche promotrice di iniziative artistico-culturali all'avanguardia, in un periodo ancora poverissimo di proposte nell'ambito della danza. Già negli anni '70 organizza i primi stage regionali di approfondimento con maestri provenienti da prestigiose accademie internazionali, contribuendo capillarmente alla diffusione di questa disciplina; nel 1980 introduce per prima in regione i nuovi linguaggi della danza, proponendo lo studio della tecnica Graham e del modern jazz. Dedica matinèe teatrali, allestite coi propri allievi, alle scuole istituzionali, crea Carnevale d'amore come appuntamento tradizionale sotto la Loggia del Lionello, e nel 1986 la prima edizione del Gala Internazionale di Danza, benefico per Unicef e Cri, che da allora non ha mai smesso di portare l'eccellenza della danza internazionale a Udine. Oggi in ambito coreutico c'è maggiore programmazione nei teatri della regione, molta più offerta formativa e tutto è alla portata di tutti, ma quelle iniziative sono state le prime, a quel tempo anche le uniche, e hanno avuto un valore imprescindibile sul territorio.

Federica Sassara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA