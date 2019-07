Lant brucia le tappe e diventa generale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Da ieri l'Aeronautica Militare italiana ha un nuovo generale di Brigata Aerea: un grado che, nella scala gerarchica, segue quelli dei generali di Squadra Aerea e di Divisione Aerea. Il prestigioso incarico è appena stato conferito ad un 48enne ufficiale pilota di Bertiolo: Marco Lant, protagonista di una carriera rapida. La passione per il volo lo accompagna sin da ragazzino. Ricorda infatti come suo padre Elio - che lavorava da marmista (in famiglia c'era inoltre la madre Antonietta Guatto e una sorella) - lo portasse in...