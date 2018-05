Lancio del peso Eric, campione in carrozzella alla sfida siciliana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN VITO Eric è campione nazionale. Studente di 3. A indirizzo Sia del Sarpi, Eric Granziera, classe 2001, ha vinto la finale nazionale dei Campionati studenteschi di atletica leggera, getto del peso, categoria Hfc. La gara sportiva si è svolta in Sicilia, a Palermo, dove il giovane ha saputo portare in alto i colori della scuola sanvitese. «Eric ha spinto la sua carrozzina verso la pedana del getto del peso - racconta chi ha vissuto questa piccola grande sfida che l'ha portato alla vittoria - per lanciare quella palla di ferro il più...