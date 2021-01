IL PIANO

UDINE Un'area attrezzata, un bosco e l'impianto di illuminazione, in cambio del parco fotovoltaico. La giunta Fontanini ha approvato la bozza di convenzione con la Ifim srl per il recupero della ex discarica di San Gottardo, chiusa nel 2014 e ora in fase di post gestione. La ditta, che già a fine 2019 aveva manifestato la volontà non solo di ripristinare l'area, ma anche di riqualificarla migliorandone accessibilità, fruibilità e qualità degli spazi e mantenendo nel contempo la continuità delle attività produttive, aveva presentato la richiesta per la realizzazione di un impianto ad energia solare dalla potenza di quasi 3 mila chilowatt, sui terreni di cui è proprietaria (nell'ambito del Parco del Torre); Palazzo D'Aronco, lo scorso luglio, aveva condiviso il progetto, «una condivisione come aveva spiegato l'assessore all'urbanistica, Giulia Manzan -, necessaria affinché la ditta possa proseguire e chiedere l'Autorizzazione Unica regionale», stabilendo che in una successiva convenzione tra amministrazione e ditta, sarebbero stati definiti gli interventi ulteriori a carico della Ifim, oltre a quelli già contenuti nella normativa della variante per l'ambito di ripristino specifico, tra cui il dare avvio dove possibile da subito, nelle parti non interessate dall'impianto fotovoltaico, anche alle opere di ripristino dell'area con la realizzazione del bosco golenale, in modo da mitigare e compensare l'impatto conseguente alla realizzazione dell'impianto.

LO STUDIO

A fine dicembre, la srl ha presentato lo studio di fattibilità e la bozza di convenzione, cui il Comune ha dato via libera perché l'ha ritenuta in linea con i principi di recupero e valorizzazione dell'ambito del Parco del Torre: oltre al bosco, l'accordo prevede come compensazione la realizzazione di un'area attrezzata in corrispondenza dell'ingresso al Parco del Torre di via Emilia a Beivars con alberature, panchine e colonnine di ricarica elettrica per biciclette e monopattini; la creazione di un'area di sgambamento per i cani, quella dell'impianto di illuminazione del percorso in prossimità dell'argine del Torre nonché l'organizzazione di una attività di sorveglianza e controllo per la notte (con guardie giurate) per il periodo di durata in esercizio previsto in 25 anni. Le opere, per un importo stimato di circa 80 mila euro, verranno in parte cedute a Palazzo D'Aronco (quelle in area comunale) e in parte resteranno di proprietà della Ifim, ma saranno comunque concesse a titolo gratuito per tutta la durata dell'impianto fotovoltaico (previsto appunto in 25 anni); alla ditta spetteranno la gestione e le spese di manutenzione ordinaria mentre il Comune avrà in carico quelle di manutenzione straordinaria (nel caso ci fossero) e i costi relativi all'utenza dell'acquedotto e dell'energia elettrica (relativamente ai punti luce che entreranno a far parte del patrimonio comunale). Il tutto sarà ora valutato dal Comitato Tecnico Scientifico per le Aree Protette nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica dell'impianto fotovoltaico che ne verificherà la coerenza generale degli obiettivi del Parco comunale.

Alessia Pilotto

