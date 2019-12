«Laipacco ora è diventato un quartiere dormitorio»

LA PROTESTA

UDINE Laipacco «nel giro di pochi anni è ritornato ad essere un quartiere dormitorio». A denunciarlo è Matteo Mansi che, con l'amministrazione di centrosinistra guidata da Honsell era consigliere delegato proprio di questo rione della prima periferia udinese. Il campanello d'allarme, dice, squilla ora più forte perché «oltre all'edicola, che ha già chiuso i battenti, a breve, fra pochi giorni chiuderà anche il panificio pasticceria. Un'edicola - sostiene Mansi - un panificio non sono solo esercizi commerciali, sono anche dei veri e propri presìdi sociali. In assenza di altro diventano gli unici punti di aggregazione, diventano luoghi dove nascono e si sviluppano le relazioni umane». Secondo lui spesso possono anche rivelarsi dei «luoghi di ascolto» per chi vuole monitorare la situazione sociale e lo stato di salute in tal senso di un quartiere o di un agglomerato urbano. Laipacco, nota Mansi, visto che fa parte della terza circoscrizione, «dove vivono quindicimila abitanti» ed è «al terzo posto come densità abitativa e al terzo posto come presenza di anziani. Una fascia debole, di persone che vivono sole e che magari sono prive di reti familiari». Da qui, secondo lui, l'importanza che in un quartiere così, con una popolazione così, rivestivano cerete attività. «L'edicola e il panificio costituivano - sostiene - l'unica rete dei servizi di prossimità nel territorio».

Ovviamente, l'ex consigliere comunale non perde occasione per rammentare quanto venne fatto dalla precedente amministrazione, quando «furono potenziati gli ambulatori infermieristici di quartiere», si discusse a lungo in maggioranza «di portare a Laipacco una farmacia, anche se i numeri degli utenti non lo consentivano». Ma aggiunse, «pensammo anche alla pista ciclopedonale» e ad altri interventi. Oggi, invece, secondo lui «si sente tanto parlare di marciapiedi, a volte solo di marciapiedi. Benissimo,, anzi mi auguro che siano fatti più marciapiedi possibili. Non dobbiamo dimenticare, però, che i marciapiedi servono alle persone per camminarci sopra, per andare a prendere il pane, il latte e i giornali, per scambiare quattro chiacchiere, farsi gli auguri. Ma se l'edicola e il panificio chiudono, tutto questo muore. Chi potrà prenderà l'auto e andrà a fare la spesa altrove». Da qui l'urgenza, secondo lui che «il consiglio di quartiere discuta del futuro di Laipacco, si faccia sentire. È urgente che sia investita della questione la giunta e il sindaco. Bisogna trovare progetti alternativi per rilanciare Laipacco». Secondo Mansi la svolta vera arriverebbe con la pista ciclopedonale in via Laipacco, che si dovrebbe congiungere con «il parco urbano al posto dei passaggi a livello di Udine est», altra battaglia del comitato di cui è portavoce lo stesso Mansi. «Questo consentirebbe al quartiere di non essere periferia dormitorio».

