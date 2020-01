LAGUNA

UDINE Il consigliere regionale del M5S Cristian Sergo torna alla carica: in una nota parla di «nuove segnalazioni di odori nauseanti in Laguna», che gli sarebbero giunte ieri. Ma il Cafc, che si occupa del depuratore di Lignano, assicura che è tutto in regola. «Nel gennaio 2017 Arpa Fvg - sostiene Sergo - ritenne improbabile che la causa degli odori sia attribuibile allo scarico del Depuratore che sversa esclusivamente acque di pioggia» ricorda. Secondo lui «una risposta più chiara è arrivata» da una società «impegnata nella sistemazione di alcune» tubazioni. Secondo quanto riportato «sul sito della ditta - sostiene Sergo - le condotte oggetto delle lavorazioni sono utilizzate per lo sversamento in laguna di liquidi provenienti dalle condotte fognarie del comune di Lignano, non completamente trattate dal depuratore. Finalmente, dopo tre anni, qualcuno ci dice con chiarezza che in Laguna non finiscono solo le acque di pioggia ma anche quelle di fogna in caso di forti eventi piovosi. Queste infatti, come autorizzazione regionale vuole, nel caso in cui vi sia una portata 6 volte superiore a quella per cui è stato autorizzato il Depuratore, possono esser scaricati in Laguna. Ma solo in questo caso». Sergo rileva che «i documenti ufficiali in possesso della Regione dicono che in un anno ci sono stati anche più di 70 giorni in cui sono avvenuti gli scarichi in Laguna della fognatura mista non completamente depurata, e non sempre in corrispondenza di eventi piovosi rilevanti. La stessa cosa che, come attestato da un verbale di Arpa, sarebbe successa lo scorso 7 maggio, pur in assenza di piogge abbondanti». Cafc ha sempre rassicurato «Anche secondo l'assessore Scoccimarro l'impianto funziona correttamente, ma i rapporti di prova di Arpa Fvg non conformi ci sono stati per tutti i mesi estivi del 2019», sostiene Sergo. Cafc rassicura che «le modalità gestionali legate agli sforatori vengono effettuate secondo le prescrizioni autorizzative conformemente alle normative vigenti. L'operatività è garantita. Le informazioni raccolte dal consigliere non hanno valenza istituzionale e scientifica trattandosi di notizie commerciali provenienti da un'azienda privata»

