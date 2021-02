MONTAGNA

UDINE Da domani chi vorrà parcheggiare ai laghi di Fusine dovrà pagare un ticket, con il pedaggio che rimarrà in vigore tutti i fine settimana fino al 5 aprile, lunedì di Pasqua incluso. La conferma giunge dall'assessore comunale all'ambiente Mauro Zamolo: «Dopo le esperienze fatte durante l'estate e visto anche il grande afflusso ai laghi durante quest'ultimo periodo, abbiamo ritenuto opportuno riproporre il servizio». Pagare un biglietto per raggiungere in auto due degli specchi d'acqua più conosciuti della nostra regione, infatti, non è più una novità, accade già da due estati, ma per la prima volta si è deciso di estendere il pagamento anche durante l'inverno. «Ovviamente tutto sarà subordinato al colore che avrà la nostra regione - prosegue Zamolo - quando saremo gialli, sarà attivato anche il servizio a pagamento».

L'area a pagamento comprenderà parte della strada di accesso ai laghi con inizio poco distante dalla congiunzione con la strada che porta alla Piana di Fusine, in località Scichizza, fino al lago superiore. Il servizio ricalcherà quello proposto lo scorso settembre quando, in totale, furono oltre 30mila i mezzi che raggiunsero i laghi di Fusine. Restano infatti invariate le tariffe (3 euro per le moto, 4 euro per le auto, 15 euro per i camper e 30 euro per le corriere) e rimarrà gratuito l'accesso ai residenti nel Comune di Tarvisio, ai disabili e ai possessori di auto elettriche. A variare leggermente, invece, saranno gli orari che saranno ridotti di un'ora con il ticket che sarà valido dalle 8 alle 17. «Esauriti i parcheggi, bisognerà attendere che si liberi un posto oppure parcheggiare altrove». A cambiare sarà anche chi si occuperà della gestione dei parcheggi: non si tratterà più della Cooperativa Pluriservizi Valcanale ma della Sis Park, società specializzata nella gestione dei parcheggi, che opera già a Tolmezzo. Non sarà però uno stravolgimento totale «anche perché hanno voluto assumere personale locale». Si conferma, dunque, la linea decisa nel 2019 fa quando, per la prima volta, il Comune di Tarvisio istituì il pedaggio per parcheggiare ai laghi di Fusine: «Tutto è nato da un'esigenza oggettiva. Negli ultimi anni, infatti, l'area è diventata meta gettonatissima non solo nel periodo estivo ma anche in quello invernale. A causa della pandemia poi, appena è stato possibile, tantissime persone hanno scelto i laghi di Fusine quale meta finale per fare una passeggiata in tranquillità, un giro con le ciaspe, con gli sci d'alpinismo o per raggiungere il rifugio Zacchi». Un afflusso spesso costante che ha creato non poche difficoltà con punte anche di 400 auto al giorno non sempre posteggiate al meglio suscitando spesso malumori tra gli amanti della natura. «La cosa non solo ha creato problemi di parcheggi, ma ha anche congestionato il traffico rendendo difficile la viabilità». Una situazione che, complici anche le copiose nevicate che hanno reso magico il paesaggio, si è in pratica riproposta durante ogni fine settimana di libertà. «Per questo abbiamo ritenuto necessario istituire nuovamente il servizio a pagamento».

