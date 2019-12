Ladri in pizzeria, rubate anche le mance

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FURTOCASARSA Ladri in azione, nella notte tra sabato e ieri, nella pizzeria Panuozzi e sfizi, nella centrale via XXIV Maggio.Ad accorgersi del furto, ieri mattina, sono stati i titolari del locale, gestito da Giovanna Guida e dal marito Salvatore Pignalosa. «E non era la prima volta - ha raccontato al telefono Pignalosa -, perchè avevamo subito un furto anche quando avevamo il locale a San Giovanni e un altro ancora a casa». I ladri sono entrati dalla finestra (il locale non è dotato di dispositivi o di impianti d'allarme) e, una volta...