Ladri acrobati in azione Rubati ori e giubbotti

UDINE Ladri acrobati in azione la scorsa notte a Udine. Nella zona di piazzale Chiavris è stata presa di mira una abitazione di via Carlo Pace. I malviventi si sono arrampicati sulla terrazza che si trova al primo piano, sono entrati forzando la portafinestra e una volta all'interno, messi a soqquadro i locali, hanno rubato monili in oro e giubbotti. Sul colpo sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Ed è sempre l'Arma ad aver portato a termine diverse attività a Tarvisio. Un 37enne di origini slovene, che vive a Sempeter-Vrtojba, è stato segnalato alla Prefettura in seguito a un controllo avvenuto la notte tra il 21 e il 22 dicembre alla barriera dell'A23 a Ugovizza. Perquisito a bordo del suo Berlingoo Citroen, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e lo sloveno segnalato come assuntore di stupefacenti. Un 71enne della Valcanale, controllato la sera della vigilia di Natale a Moggio Udinese nel corso dei rilievi per un incidente stradale in cui era stato coinvolto, è risultato positivo all'alcoltest. Guidava la sua Peugeut 308 con un tasso alcolemico di 1,74 grammi/litro. L'auto è stata sequestrata e il pensionato dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza. Infine, un 21enne di origini pakistane che dimora a Tarvisio è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura. Controllato la sera di Natale alla stazione ferroviaria di Tarvisio Boscoverde dai militari del Norm, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hascisc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

