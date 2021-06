Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE Un calo del genere, dopo una settimana in zona bianca e dopo più di un mese dall'addio alle restrizioni della zona arancione, era perfino difficile da sognare. Invece in Friuli Venezia Giulia le cose continuano ad andare meglio del previsto. Il mix tra vaccini e bella stagione (la vita all'aria aperta scongiura la gran parte dei contagi, il caldo c'entra invece solo in modo marginale) funziona alla perfezione. Il numero...