IL QUADRO

UDINE La zona arancione scatta in anticipo. Pur avendo un indice Rt inferiore all'1, il Friuli Venezia Giulia si appresta a entrare, non da lunedì, ma dalla mezzanotte fra sabato e domenica, in zona arancione. L'ufficialità dovrebbe arrivare oggi, con la firma dell'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Scatteranno le misure già conosciute: bar e ristoranti chiusi, niente asporto dalle 18, spostamenti consentiti entro i confini del proprio Comune e tra Comuni con meno di 5mila abitanti entro un raggio di 30 chilometri. Si potranno visitare (ma solo in due) amici e parenti.

I DATI

Superate le duemila vittime da covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Con i 23 decessi registrati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 e il 7 gennaio 2021, il bilancio complessivo dei morti sale a 2.006, con la seguente suddivisione territoriale: 495 a Trieste, 938 a Udine, 436 a Pordenone e 137 a Gorizia. Sul fronte dei contagi, su 7.969 tamponi molecolari sono stati rilevati 705 nuovi contagi ai quali si aggiungono 100 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 10,1%. Sono inoltre 1.804 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 480 nuovi casi (26,6%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 68 mentre quelli in altri reparti sono 668. I totalmente guariti aumentano a 42.494, i clinicamente guariti salgono a 1.229, mentre le persone in isolamento sono 12.127. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 58.592 con la seguente suddivisione territoriale: 12.158 a Trieste, 25.699 a Udine, 12.693 a Pordenone, 7.303 a Gorizia e 739 da fuori regione. Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 60 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 14. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale si registrano le positività al Covid di 4 medici, 5 infermieri, un operatore socio sanitario, una ostetrica e un tecnico. Infine, da rilevare le positività al virus di tre persone rientrate rispettivamente dalla Repubblica Dominicana, dalla Serbia e dell'Albania.

FONDAZIONE GIMBE

Sono 1.063 per 100 mila abitanti i casi positivi in Friuli Venezia Giulia nel periodo che va dal 6 al 12 gennaio, un dato in peggioramento rispetto alla settimana precedente, quando erano 971 per 100 mila abitanti. A certificarlo è il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'epidemia da coronavirus. Per quel che concerne l'incremento dei casi, nella settimana in questione in Fvg è stato del 9,5% - in peggioramento rispetto all'ultima rilevazione pari all'8,1% - contro la media nazionale del 5,6%. Sempre secondo i dati Gimbe, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid in Fvg è pari al 53%, dato che pone la regione al secondo posto in Italia dopo la Provincia autonoma di Trento (57%). Nel frattempo sono 23.420 i vaccini inoculati finora in regione su 37.315 dosi disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel Report vaccini anti covid-19 del ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. Dal 31 dicembre 2020, sono 15.936 gli operatori sanitari e sociosanitari a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino, seguiti dal personale non sanitario (5.381) e dagli ospiti di strutture residenziali (2.103). Di questi, 15.467 sono donne e 7.953 uomini. La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 5.735 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 4.874. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 2.537, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni ammontano a 2.922. Fino a ora il Fvg ha inoculato il 62,8% delle dosi disponibili percentuale in linea con la media nazionale (62,9%).

