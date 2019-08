CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIOLENZAUDINE Era già entrata nel cortile di casa. Aveva inserito la chiave nella toppa per aprire la porta d'ingresso della sua abitazione quando alle sue spalle si sono materializzati due uomini incappucciati che l'hanno spinta a terra per strapparle la borsetta. Erano circa le 23 di martedì sera quando un'anziana udinese, 73 anni, è rimasta vittima di un nuovo episodio di rapina in città. Il fatto è avvenuto sull'uscio dell'abitazione dell'anziana in una laterale di via Buttrio. La donna, come detto, stava rientrando a casa. In quel...