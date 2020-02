LA VICENDA

UDINE «Vorremmo dare una mano sul fronte dell'emergenza coronavirus, ma senza abilitazione non possiamo». Medici a metà, con la laurea in tasca ma senza il bollino necessario per essere operativi. (Futuri) camici bianchi nel limbo, «senza poter esercitare la professione per cui abbiamo studiato». Una cinquantina di neolaureati in Medicina all'ateneo di Udine, impegnati nella seconda sessione dell'esame di Stato, lancia un appello preciso: oltre a quello, condiviso con i colleghi del resto d'Italia, indirizzato al ministero dell'Istruzione, università e ricerca e al dicastero della Salute, gli aspiranti camici bianchi nostrani bussano anche alla porta della Regione, oltre che al rettorato.

IL RAPPRESENTANTE

A Udine i laureati nel limbo sono «una cinquantina e altrettanti a Trieste», secondo i calcoli di Mattia Cuzzocrea, rappresentante degli studenti all'ateneo friulano, che ha firmato la lettera con l'appello alle istituzioni assieme ai colleghi di altre università dopo il rinvio a data da destinarsi, causa emergenza coronavirus, della prova scritta prevista per venerdì prossimo. «Il laureato è un dottore in Medicina. Per esercitare la professione deve sostenere il tirocinio e il test finale, previsto il 28 e ora spostato a data da destinarsi. I laureati che aspettavano questa prova per abilitarsi vorrebbero anche darsi da fare sul fronte dell'emergenza coronavirus, ma hanno le mani legate. Per questo, chiediamo che il test possa essere svolto per via telematica, oppure che l'abilitazione sia concessa sulla base del tirocinio già svolto. Ci siamo rivolti ai ministeri, ma anche al rettore, al presidente della Regione e all'Ordine dei medici». Lo slogan scelto è: «Non chiediamo sconti o vie facili, chiediamo solo di essere medici». «Una volta abilitati, i laureati di questa sessione a Udine sarebbero pronti a lavorare subito, anche per le guardie mediche o per sostituire i medici di famiglia - prosegue Cuzzocrea -. C'è poi il problema che riguarda i colleghi che hanno vinto il concorso di Medicina generale e senza abilitazione rischiano di perdere il posto, perché il corso per diventare medico di famiglia inizia a marzo e potrebbero perdere il treno. Con i rischio quindi di perdere dei futuri medici di base formati». Ma, senza il bollino, «non potremo in alcun modo essere utili, in particolare in un momento emergenziale come questo in cui servivano nuovi medici».

LA STORIA

Fra i quasi «diecimila» laureati italiani nel limbo, c'è anche l'udinese Stefania Liviero, 25 anni, che si sogna ginecologa. «Una volta abilitati, con questa emergenza, a sentire i colleghi, sembra che avremmo potuto dare il nostro contributo anche in pronto soccorso. Se mi chiamassero, darei una mano per forza. Lo faremmo tutti. È la nostra professione e il nostro dovere». Insomma, «vorremmo aiutare in questo momento difficile ma allo stato non possiamo. Ci serve l'abilitazione». Il tema è stato posto al rettore dal rappresentante degli studenti in Senato accademico Demetrio Cescutti: «Ma tutte le università, come anche quella di Udine, attendono direttive dal Miur. Il rettore ha lasciato la parola al direttore del dipartimento. Ma loro non possono scavalcare il ministero. Noi cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di far pressione, per fare in modo che, esclusivamente per questa situazione emergenziale, si consenta ai colleghi di sostenere l'esame». Il presidente dei medici friulani Maurizio Rocco, che avrebbe dovuto presiedere la commissione d'esame, ricorda che anche l'Ordine ha le mani legate: «Dipendiamo anche noi dal ministero. Condivido il loro appello. Dopo aver sostenuto l'esame, in una settimana si sarebbero potuti avere i risultati e io avrei fatto un consiglio straordinario per iscriverli in tempi brevi. Certo che avere medici in più, in questo periodo sarebbe stato utile, per qualche sostituzione: adesso i medici sono sotto pressione. In fondo, i concorsi per le professioni sanitarie li fanno e sono sicuramente molti più di loro. Speriamo che le misure finiscano lunedì e che magari possano riprendere in considerazione alcune restrizioni. Ci auguriamo che la situazione si sblocchi al più presto»

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA