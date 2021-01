LA VICENDA

UDINE Un uomo, un cittadino italiano di 58 anni, residente a Udine, è stato denunciato per il reato di stalking. Lo scorso 19 gennaio, a seguito delle sue condotte moleste nei confronti dell'ex fidanzata quarantacinquenne residente a Pavia di Udine, aveva ricevuto nella mattinata un ammonimento da parte della questura. Nonostante questo, la sera l'uomo si era posizionato sotto casa della donna impaurendola. All'arrivo dei carabinieri si era però già dileguato.

Nei suoi confronti è scattata comunque la denuncia per stalking. Da Cervignano del Friuli invece arriva un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia. Un uomo di origine marocchina, classe 1983, aveva presa di mira la moglie con condotte violente e vessazioni, per di più davanti ai figli minori. Per questo motivo nei suoi confronti è scattato il divieto di avvicinamento alla casa in cui viveva con la coniuge, classe 34enne, pure lei di origine marocchina, e il resto della famiglia. A scoprire i fatti i carabinieri della compagnia di Palmanova che hanno potuto accertare come le violenze ormai si ripetesse da alcuni mesi.

A Udine investimento di un pedone nella mattinata di ieri nei pressi dell'ospedale. È accaduto attorno alle 7.15 all'incrocio tra via Faedis e via Forni di Sotto, a una cinquantina di metri dal Santa Maria della Misericordia.

Sul posto, allertati dalla Sores, i sanitari che hanno trasferito il ferito al vicino pronto soccorso per le cure del caso.

In Carnia infine c'è ancora il rischio di crolli delle coperture causa il peso della neve: più di un metro il manto che mette a rischio la tenuta dell'edificio adibito a struttura alberghiera gestita dalla Caritas a Pesariis, in comune di Prato Carnico, dove è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per alleggerire il carico.

Un nucleo Speleo Alpino Fluviale del comando Vigili del fuoco di Udine ha lavorato ieri con l'ausilio di autoscala per pulire il tetto e evitare che il peso della neve accumulata faccia collassare la copertura del fabbricato.

