LA VICENDA

UDINE Troppa gente alla riunione sul porta a porta: cresce la tensione, interviene la Polizia e alla fine l'incontro viene annullato. Quella di martedì sera doveva essere una serata informativa tra Comune, Net e popolazione (anche se organizzata autonomamente dal quartiere), invece non è nemmeno iniziata: la sala dell'asilo di San Gottardo non è stata sufficiente a contenere tutti i cittadini interessati all'argomento; molte persone sono rimaste in piedi lungo il corridoio e le scale di accesso: su un argomento che già da un anno divide gli udinesi, la calca e l'impossibilità di entrare hanno scatenato un certo nervosismo tra il pubblico, nervosismo che, al di là di alcuni momenti di tensione, non è comunque degenerato. Come quartiere spiega la presidente dell'8a Circoscrizione, Anna Chiarandini -, abbiamo organizzato un incontro informativo con la Net e l'unica sala, in zona, è quella dell'asilo della Chiesa di San Gottardo, in via Cividale, che contiene al massimo 100 posti. Nessuno di noi avrebbe immaginato che l'affluenza arrivasse a 250 persone, per cui molte sono rimaste in piedi. Abbiamo pensato al problema della sicurezza e invitato ad uscire chi non era seduto. La gente non si è mossa e qualcuno, non so chi, un infiltrato, ha chiamato la Polizia e quindi abbiamo sospeso l'incontro. Va sottolineato che il problema, comunque, era quello della sicurezza; nessuno ha espresso pareri sull'amministrazione, la Net o il nuovo sistema di raccolta: la gente si è arrabbiata perché è stata invitata a uscire. Quanto accaduto continua -, è stato strumentalizzato. Sono dispiaciuta, non si poteva prevedere una simile partecipazione. Alla riunione era presente l'assessore al decentramento, Antonio Falcone: Ho partecipato su invito del consiglio di quartiere. Ad un certo punto, sono dovuto intervenire perché la sala era strapiena spiega -: le persone in piedi non volevano andarsene, quelle sedute sono rimaste sedute. Mancava la sicurezza e si è deciso di rimandare. L'episodio, però, potrebbe avere conseguenze: Questa era un'iniziativa del quartiere conclude Falcone -, ma l'amministrazione ha già stabilito con la Net i calendari degli incontri informativi. Per la mia esperienza, ritengo opportuno che questo passaggio delicato venga gestito negli incontri ufficiali. È un mio pensiero che farò presente in giunta e vedremo se trova conferma.

LE REAZIONI

A Udine è stato scientificamente provato è il commento del comitato Udine Pulita -, che una decisione imposta dall'alto provoca reazioni inverse e contrarie dei cittadini. Quello che è andato in scena a San Gottardo commenta invece Consumatori Attivi -, non lo avremmo mai voluto vedere. Quando deve intervenire la forza pubblica per porre fine ad una riunione vuol dire che tutto è sfuggito di mano. Non si è fatta attendere la reazione di Stefano Salmè, segretario di Io Amo Udine: L'assemblea a San Gottardo ha rappresentato bene lo spirito di rivolta dei cittadini contro le scelte calate dall'alto dall'amministrazione Fontanini. Il Comune rinvii il porta a porta e attivi una nuova fase di ascolto della cittadinanza.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA