UDINE Senza super green pass a più di un mese dalla terza dose. E scoppia la rivolta (con tutte le virgolette del caso, s'intende) dei nonni. Alla residenza Ai Faggi della Quiete di Udine nei giorni scorsi è esploso un piccolo caso fra gli anziani ospiti della residenza assistenziale alberghiera di via Micesio a Udine. Sottoposti alla terza dose di siero anti-covid il 2 novembre scorso (le prime iniezioni le avevano fatte a gennaio), all'interno della struttura, a distanza di oltre un mese alcuni di loro, alla fine della scorsa settimana sembra ancora non avessero tra le mani il certificato verde rafforzato, diventato, in virtù degli ultimi provvedimenti governativi, il discrimine per poter avere, fra le altre cose, una vita sociale normale.

Il problema, a quanto si è appreso, avrebbe riguardato circa una quindicina di anziani, che si erano lamentati con familiari e operatori. Alcuni allarmati dal fatto di non essere riusciti a ottenere il green pass in farmacia (la gran parte non ha uno smartphone di ultima generazione) nonostante il vaccino già fatto e le diverse puntate fatte dal farmacista di fiducia, altri preoccupati per il fatto di aver ricevuto un messaggino con cui il ministero li avvisava che dovevano sottoporsi alla terza iniezione anti-covid come se a Roma non fosse arrivata l'informazione che loro, la terza dose, l'avevano già fatta. E così, a quanto raccontano, una decina di nonni si è arrabbiata, all'idea di non poter avere una vita pubblica degna di questo nome, che fosse anche solo poter andare fuori a pranzo con gli amici per Natale o bersi un caffè seduti al bar.

Il direttore generale della Asp La Quiete (che accoglie circa 330 persone in via Sant'Agostino e una quarantina ai Faggi) Andrea Cannavacciuolo non più tardi di ieri mattina aveva confermato che il problema era arrivato anche sul suo tavolo. «Abbiamo già segnalato all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale che alcuni anziani non hanno ottenuto il green pass nonostante abbiano fatto il vaccino con il nostro personale. L'inserimento dei dati per ottenere il certificato verde spetta al dipartimento di Prevenzione. Faremo un altro sollecito». Ma non ce n'è stato bisogno, perché di lì a poco il direttore generale di AsuFc Denis Caporale, interpellato sulla vicenda, ha assicurato al cronista: «A noi risultano tutti regolarmente registrati. La Quiete ci ha segnalato il problema. Manderemo le istruzioni su come scaricare il green pass, perché a noi i vaccini risultano correttamente registrati».

Intanto in regione continuano a crescere i casi. Ieri su 3054 tamponi molecolari sono stati rilevati 358 nuovi contagi (11,7%) e su 6283 test rapidi 48 (0,76%). Il 28% dei nuovi positivi riguarda persone con meno di 19 anni. Purtroppo, ieri si sono registrate anche otto vittime: un 87enne di Povoletto e una 79enne di Venzone (morti in ospedale), un'ottantenne di Tarvisio, deceduta a casa, una 95enne di Porcia, due donne di 92 e 84 anni di Pordenone, una 84enne di Zoppola, una 81enne di Aviano. 28 i ricoverati in Intensiva, 306 negli altri reparti. In isolamento 7.962. In AsuFc positivo un amministrativo, un oss in Asugi, un amministrativo e un medico al Burlo, oltre a tre operatori nelle strutture per anziani di Morsano, Muggia e Pordenone.

