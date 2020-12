LA VICENDA

UDINE Se l'è presa con il suo patrigno all'apice dell'ennesimo dissidio, avrebbe alzato le mani e lo ha mandato all'ospedale. Non pago, lo avrebbe anche minacciato di morte. Per questo motivo un ragazzo di diciassette anni che risiede a Pasian di Prato, nella giornata di lunedì 14 dicembre scorso, è stato collocato in Comunità su disposizione del Tribunale per i minorenni di Trieste. Nel provvedimento, emesso a seguito dell'ennesimo litigio con il compagno della madre, si ipotizzano i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni lievi e minaccia aggravata. Condotte, queste, che l'adolescente, gravato da altri precedenti penali, avrebbe tenuto già a metà novembre. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, gli scontri poi si sono ripetuti e nell'ultima occasione è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Il minorenne è stato poi accompagnato dai militari della stazione di Martignacco in una struttura fuori Regione, in provincia di Venezia. Per l'uomo, che è stato visitato e medicato al pronto soccorso, i medici hanno emesso una prognosi di circa una settimana.

Malore fatale invece nel primo pomeriggio di ieri per un triestino di 55 anni, deceduto a bordo della sua auto mentre stava transitando lungo l'ex provinciale a Terzo d'Aquileia. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto la vettura uscire di strada. È scattata la chiamata al 112 e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Inutili, purtroppo, le manovre di rianimazione. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova. I vigili del fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti invece la scorsa notte in via Udine, a Pradamano, dopo un allarme incendio. In fiamme una Fiat 500, parcheggiata vicino al marciapiede. All'interno non c'era nessuno e nessuno è rimasto ferito. Il rogo ha distrutto parzialmente la vettura. Grazie al pronto intervento, le fiamme non si sono estese alle altre auto che erano posteggiate lì vicino. Le cause sono accidentali, di natura elettrica.

