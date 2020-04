LA VICENDA

UDINE Prima voleva vederci chiaro e l'ha fatto. Il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi oggi definisce inaccettabile questa situazione, ovvero un'azienda, il Policlinico Città di Udine, che mette in cassa integrazione professionisti esperti ed è pronto ad agire di conseguenza. Ho incontrato gli operatori del settore privato spiega e ho avuto la disponibilità a lavorare assieme. Trieste e Pordenone hanno risposto, Udine ha invece messo i dipendenti in cassa integrazione. Una mossa non digerita da Riccardi che ha sempre creduto nell'alleanza tra pubblico e privato ma oggi considera una follia la decisione del Policlinico perché la sensibilità e la tenuta sociale vengono prima di tutto. Mi aspetto che già oggi (ieri per chi legge) ci sia una retromarcia e mi pare di registrare già qualche segnale. Ma la risposta del Città di Udine non soddisfa. Nel pomeriggio di ieri, la nota ufficiale del Policlinico che ha ribadito la disponibilità per supportare il servizio sanitario. I 50 posti letto di medicina che ci erano stati chiesti il 16 marzo dall'AsuFc per ospitare i primi pazienti, restano utilizzabili già da ora se c'è la necessità di alleggerire i reparti dell'ospedale di Udine messi in difficoltà dall'emergenza Coronavirus. Il Policlinico, infatti prosegue la comunicazione - all'indomani della richiesta dell'AsuFc di supportare le attività di ricovero medico, ha prontamente messo a disposizione del Servizio Sanitario strutture, tecnologie e soprattutto personale: medici, biologi, tecnici, infermieri ed operatori sociosanitari si sono immediatamente mobilitati per assicurare i servizi di diagnostica per immagini, cardiologia e laboratorio analisi, tutti operanti, in caso di urgenza, anche di notte e nei giorni festivi. Sono le parole emesse da una nota precedente dello scorso 2 marzo, ma nessun cenno alle risorse umane da poter spendere per la sanità pubblica, solo una spiegazione sulla scelta della cassa integrazione. In attesa della concreta attivazione dei posti messi a disposizione, il Policlinico ha ventilato la possibilità di ricorrere temporaneamente al Fondo di integrazione salariale per i propri collaboratori a fronte di calo significativo delle attività (restano attive infatti solo le prestazioni indifferibili, come urgenze oncologiche, dialisi o prestazioni ambulatoriali con priorità B-breve). Il Policlinico Città di Udine conferma e ribadisce ulteriormente la piena disponibilità ad essere operativo con le sue strutture ed il suo personale nelle modalità che verranno richieste per garantire la salute dei cittadini nell'emergenza Covid-19. Nessuno sblocco della situazione, insomma.

LA RABBIA

Se all'interno di quell'azienda non si fa ordine, userò tutti gli strumenti che ho a disposizione tuona Riccardi, ricordando che l'AsuFc aveva chiesto al Policlinico gli elenchi delle competenze in ossequio a quanto stabilito dal Dpcm, ma gli elenchi non sono mai arrivati. Ci sono stati incontri, ma risposte mai arrivate. Spero aggiunge di non dover arrivare a una prova di forza. È colpito e arrabbiato e non ci sta, l'assessore, a giustificare un ipotetico problema di tenuta dei conti della struttura privata, prima vengono le vite delle persone, dei conti parliamo dopo. Ci si mette a disposizione e punto. Quando entri in emergenza e hai gli strumenti, non discuti. La prova di forza potrebbe essere dura. Non solo decreti a cui attenersi, ma ci sono anche gli accreditamenti. Così Riccardi cala un asso pesante, non intende stare a guardare. È un comportamento inaccettabile. Fortunatamente il sistema sanitario pubblico non è in affanno, soprattutto sul fronte dei posti letto nelle terapie intensive, ma serve l'aiuto di tutti. Mentre il vicegovernatore auspica che al Policlinico si faccia ordine, il sindaco di Udine Pietro Fontanini interviene sulla vicenda. Trovo veramente assurdo che in un momento come quello attuale, in cui c'è un disperato bisogno di medici e infermieri, oltre 200 professionisti della sanità siano costretti a rimanere a casa afferma il primo cittadino - È di fondamentale importanza che tutti i soggetti chiamati alla gestione di questa epidemia, e soprattutto quelli impegnati nel settore della sanità, abbandonino le rigidità e la sterile difesa del proprio orticello, assumendo un atteggiamento costruttivo e collaborativo con le altre strutture e teso esclusivamente al perseguimento del bene rappresentato dalla salute pubblica. Senza entrare nel merito della questione conclude - non posso che augurarmi che la grave incomprensione sorta in questi giorni tra Azienda Sanitaria e Policlinico si risolva al più presto e che i professionisti ora a casa possano tornare al lavoro.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA