LA VICENDA UDINE Non si placano le polemiche sul tema, sempre rovente in città,

LA VICENDAUDINE Non si placano le polemiche sul tema, sempre rovente in città, dell'eliminazione dei passaggi a livello di Udine est. Il tavolo tecnico in Regione, che ha visto coinvolti i vertici di Comune, Regione, Rfi, oltre al parlamentare leghista Mario Pittoni, ha scatenato, se possibile, nuovi mugugni, in un clima già teso. Come è emerso, infatti, spostare i primi 13 treni passeggeri nella tratta interrata comporterà dei costi per la Regione (l'assessore Graziano Pizzimenti ha parlato di alcune decine di migliaia di euro) e non è...