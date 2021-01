LA VICENDA

UDINE Mancano medici. Tutti li vogliono, tutti li cercano per coprire i tantissimi fronti aperti dall'emergenza covid, dalle Unità speciali alle Guardie, alla presenza nei reparti. E così può capitare che, pur con tutta la buona volontà, ci si trovi a dover chiudere un piano con 15 posti letto, in attesa di trovare nuovi professionisti dedicati a quei pazienti.

IL CASO

È capitato al Policlinico Città di Udine, che, in seguito all'intesa stretta con l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, supporta gli ospedali pubblici accogliendo una parte dei pazienti no covid per sgravare così i reparti di Medicina.

Potenzialmente, l'Asufc vorrebbe portare in viale Venezia una sessantina di malati, ma allo stato ce ne sono un terzo. Di fatto, come spiega il direttore dell'Asufc Massimo Braganti, «attualmente al Città di Udine abbiamo 23 pazienti. Abbiamo chiesto di raddoppiare i posti. Potenzialmente vorremmo arrivare a 43 posti di Medicina e 20 di Chirurgia. La disponibilità da parte della struttura c'è tutta, ma purtroppo mi risulta che anche loro abbiano difficoltà sul discorso professionisti, come ne abbiamo anche noi. È questo il problema. Purtroppo manca un medico che possa permettere l'apertura di ulteriori posti per i pazienti Asufc al Policlinico. Oltre ai 23 attuali, infatti, vorremmo attivarne almeno altri venti per mettere in maggiore tranquillità la situazione».

Tuttavia, si lavora pancia a terra per trovare una soluzione. La ricerca di professionisti è in corso: «Mi risulta - dice Braganti - che la direzione di Presidio sia in contatto quotidiano, quasi ora per ora con il Policlinico».

IL POLICLINICO

Come chiarisce il direttore sanitario del Policlinico, Claudio Rieppi, dei 43 posti richiesti dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, grazie all'accordo stretto con la struttura di viale Venezia, «ne avevamo attivato una gran parte ed eravamo disponibili ad arrivare a sessanta posti. Ma poi diversi medici hanno dato forfait per motivi differenti e fra Natale e Capodanno abbiamo dovuto chiudere 15 posti letto in convenzione con l'Azienda Friuli centrale: abbiamo chiuso il reparto attivato al terzo piano». Il problema è sempre lo stesso con cui si scontra la sanità pubblica.

LA RICERCA

Per avere attivo un posto, non bastano il letto e gli strumenti: servono professionisti, medici e infermieri, che si prendano cura di quel malato. «Attualmente oltre al primario abbiamo tre medici a Medicina e non riuscivano a lavorare su due piani - spiega ancora il direttore sanitario -. Inoltre c'era anche il problema che diversi camici bianchi facevano anche le guardie mediche». Ma il Policlinico sta cercando una soluzione e auspica di arrivarci in tempi brevi. «Siamo al lavoro per cercare nuovi professionisti e confidiamo di riuscire a trovare presto un medico. Ci stiamo muovendo per cercare persone disponibili, anche in pensione. Abbiamo scritto a tutti gli Ordini della regione. Purtroppo, però, c'è stata una corsa di tutti a reclutare medici, in tutti gli angoli, e c'è molta difficoltà a reperire professionisti disponibili». Ma il Policlinico non si arrende e confida di arrivare presto ad una soluzione».

