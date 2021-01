LA VICENDA

UDINE Lui, che non lavora in un reparto covid, l'appuntamento per il vaccino anti-coronavirus, lo aveva ottenuto ieri nel primo pomeriggio, seguendo la consueta trafila burocratica prevista per le prenotazioni. Lei, operatrice sociosanitaria che da febbraio 2020 lavora scafandrata fra i pazienti contagiati, «lo avrebbe avuto solo il 18 gennaio». Così lui, che è anche segretario delle Rappresentanze sindacali interne dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, preallertando prima la direzione, ha deciso di fare il blitz, portando con sé all'appuntamento per il proprio vaccino anche la collega perché potesse ricevere il siero anti-covid anche lei. Una «provocazione», come ammette lo stesso Massimo Vidotto, «per segnalare il fatto vergognoso che i sanitari più esposti non hanno avuto e non hanno la precedenza in Friuli, come invece era previsto dal piano nazionale». E la provocazione sembra aver funzionato, visto che in serata al sindacalista è arrivata la comunicazione di due nuove finestre vaccinali in cui avrebbero potuto essere inseriti anche gli operatori dei reparti più a rischio ancora in attesa della profilassi.

LA PROTESTA

«La Regione non ha riservato - sostiene il sindacalista - alcuna priorità alle prime linee e ai lavoratori più esposti. Molti che lavorano in reparti covid si sono dovuti prenotare come gli altri ed hanno appuntamenti anche fra dieci giorni. Anche il personale di Malattie infettive o del Pronto soccorso. Un errore non dell'Azienda: la gestione è stata della Regione». Da qui la sua «provocazione», con un blitz (seppur annunciato) nel pomeriggio: «Sono riuscito a far inserire questa operatrice sociosanitaria - raccontava Vidotto - e ho chiesto che si provi ad anticipare il vaccino dei lavoratori esposti che hanno ottenuto date di prenotazione più lontane. Penso a terapie intensive, pronto soccorso, malattie infettive. Abbiamo fiumi di persone, da Udine a San Daniele a Palmanova». Il sistema di prenotazione in autonomia, infatti, secondo lui, non ha funzionato bene: «Ci sono persone che hanno chiamato prima ma hanno ottenuto l'appuntamento dopo altri che invece si sono prenotati successivamente. Non si capisce bene se dipende dalla piattaforma utilizzata. Resta l'aspetto scandaloso che da parte della Regione si continui a far finta di nulla, con la situazione che c'è in AsuFc, dove, secondo i dati aziendali - sostiene Vidotto numeri alla mano - abbiamo mille dipendenti contagiati dal 18 ottobre al 27 dicembre. Questa escalation di contagi sta mettendo in crisi molti reparti: ci sono settori in cui si fanno i turni di giorno in giorno o ogni due giorni, perché sono così in pochi che non si riesce a programmare la turnazione più in là».

IL RISULTATO

Alla fine Vidotto ce l'ha fatta. «Ho voluto forzare la mano, per portare all'attenzione la questione della mancata priorità dei vaccini ai lavoratori dei reparti a rischio. Ho informato prima la direzione dell'AsuFc che al mio appuntamento avrei accompagnato anche una operatrice che lavora in un reparto covid e che altrimenti avrebbe dovuto aspettare il 18 per il vaccino, anche se da fine febbraio lavora come tanti suoi colleghi fra pazienti contagiati. Alla fine la hanno vaccinata». Il direttore dell'AsuFc Massimo Braganti interpellato dal cronista ha spiegato che «se ci sono slot liberi ben vengano. È importante consumare tutta la disponibilità giornaliera».

E in serata il sindacalista ha ricevuto una comunicazione importante. «L'Azienda - spiega Vidotto - mi ha fatto sapere che per cercare di accogliere la nostra richiesta sono riusciti ad aggiungere delle sedute vaccinali, creando degli spazi: mi è stato detto che hanno creato due slot il 6 gennaio e il 10 gennaio al mattino, per oltre 400 posti ciascuno. Mi hanno detto: se vi stanno a cuore i lavoratori che lavorano nei reparti covid, fate circolare la voce. La mia azione provocatoria è riuscita. È chiaro che i nuovi spazi di vaccinazione saranno disponibili per tutti, perché le agende sono aperte per tutti gli operatori, ma con il tam tam la speranza è che si riesca a dare una risposta dignitosa a chi lavora in prima linea e che finora non ha avuto alcuna priorità», dice Vidotto.

Camilla De Mori

