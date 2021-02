LA VICENDA

UDINE La corsa al vaccino ha bruciato le tappe nel mondo della scuola friulana. Con numeri così robusti che mercoledì e anche ieri mattina i docenti hanno segnalato più di qualche difficoltà con le prenotazioni. C'è chi, da Udine, come confermano i dirigenti scolastici interpellati, per ottenere l'iniezione di siero anti-covid in tempi brevi, è stato dirottato sull'ospedale di Monfalcone o su quello di San Vito al Tagliamento nel Pordenonese, chi ha accettato Spilimbergo o anche Gorizia. Ma l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), con il direttore generale Massimo Braganti, fa sapere che proprio per venire incontro alle tante richieste sono stati attivati «altri 2.300 posti» che già ieri pomeriggio si stavano utilizzando per gli appuntamenti.

Al liceo scientifico Copernico di Udine, fra quanti si sono prenotati ieri mattina, come risulta anche alla dirigente Marina Bosari, c'è qualcuno che ha dovuto accontentarsi di Monfalcone o San Vito al Tagliamento. Lei spiega che mercoledì «sono riuscita ad essere inclusa nelle liste di Udine, ma in farmacia mi hanno detto che poco più tardi non è stato più possibile iscrivere nessuno». Alcuni casi di docenti che hanno preso appuntamenti lontano dal capoluogo anche al Marinoni guidato da Laura Decio. Qualche caso di professori dirottati per i vaccini a Monfalcone e San Vito al Tagliamento pure al Malignani di viale da Vinci a Udine. Anche allo Stellini guidato da Luca Gervasutti alcuni docenti hanno segnalato che per non attendere a lungo l'agognato vaccino, (con appuntamenti prospettati a metà marzo a Udine) hanno accettato di raggiungere il presidio sanitario della città dei cantieri. Allo Stringher, uno dei colossi dell'istruzione friulana, la preside Monica Napoli spiega che «la maggior parte si vaccinerà a Udine. Qualcuno a Gorizia e Palmanova. Qualcuno lo ha già fatto e non ha avuto effetti collaterali», aggiunge la dirigente scolastica. Al Malignani di Cervignano, come spiega il dirigente Oliviero Barbieri, «i primi che hanno telefonato hanno ottenuto Udine, poi Monfalcone». Fra i dirottati a San Vito al Tagliamento, per sua stessa ammissione anche il preside del Marinelli di Udine Stefano Stefanel. «Alcuni hanno accettato un appuntamento anche a Spilimbergo o a Monfalcone pur di farlo presto, perché si erano creati dei buchi. Mi sembra che sia stato bene aver dato l'alternativa per non lasciare vuoti. Ci sono tanti docenti in provincia di Udine» dice Stefanel. Ad ogni buon conto, rileva con il consueto humour il dirigente, «questo tour dei vaccini rivela un dato positivo: c'è tanta gente che si prenota ed è disponibile anche ad andare fuori provincia».

L'Azienda è venuta incontro alle esigenze dei cittadini. «Da fine mattinata ci sono 2.300 posti utilizzabili», ha spiegato ieri pomeriggio il direttore generale di AsuFc Massimo Braganti. I nuovi slot vaccinali si concentreranno in tre giornate, come ha chiarito il direttore del Distretto e direttore dei servizi sociosanitari dell'Azienda Denis Caporale, a cui peraltro non sono giunte segnalazioni di disservizi. Anche alla sindacalista Tina Cupani (Cisl scuola) non sono stati segnalati particolari problemi: «Si stanno prenotando. Il sistema sta funzionando». Adriano Zonta (Flc Cgil), invece, ha ricevuto diverse lamentele: «Ieri (mercoledì ndr) erano stati esauriti i posti e ci sono stati un sacco di problemi con il sistema ingolfato. Un altro problema è legato ai limiti di età per AstraZeneca: c'è un 15-20% di docenti con un età che arriva anche a 67, 68 e 69 anni. Diventa personale estremamente fragile e a rischio: se non si possono raggiungere con questo siero, bisogna pensare di coprirli con un altro tipo di vaccino in via prioritaria. E, come loro, anche quelli che hanno patologie per cui AstraZeneca è sconsigliato. Lo abbiamo scritto alla Regione».

