LA VICENDAUDINE Ha atteso tre anni per vedere riconosciuta la propria innocenza, un imprenditore friulano, all'epoca legale rappresentante e socio di maggioranza di un'azienda con sede in provincia di Udine ma operante in tutto il mondo nel settore metalmeccanico, finito suo malgrado al centro di una complessa vicenda giudiziaria. L'uomo è stato ora assolto dalla Corte d'Appello di Trieste. Nel frattempo però ha ceduto le proprie quote della società a terzi. Tutto era cominciato nei primi mesi del 2015 quando la Procura di Sondrio aveva...