LA VICENDA UDINE Al Distretto di Udine lo psicologo (almeno per ora) resta solo

LA VICENDAUDINE Al Distretto di Udine lo psicologo (almeno per ora) resta solo ad occuparsi di 1.200 bambini. Non solo i 400 disabili che a Udine hanno la certificazione per la legge 104, ma anche i circa 800 con altri problemi, dai disturbi dell'apprendimento all'autismo. Un mese fa, in consiglio, l'assessore regionale Riccardo Riccardi, rispondendo ad un'interrogazione di Cristian Sergo (M5S) aveva assicurato che l'organico del polo udinese, ridotto all'osso dalla perdita di quattro professionisti (per aspettativa, gravidanza, pensione e...