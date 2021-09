Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VICENDAUDINE A pochi giorni dal via, le scuole friulane sono costrette a fare i «salti mortali» per la carenza di collaboratori scolastici e personale Ata. Figure strategiche, che con la pandemia sono diventate ancor più preziose. A metterci lo zampino anche le molte supplenze non assegnate per mancanza di candidati sabato scorso (si parla di centinaia) oltre all'assenza di certezze sul cosiddetto organico covid, con il personale di...