LIGNANO Una goliardata (se il termine si può adattare ad una vicenda simile) di pessimo gusto. Ha scatenato commenti indignati in rete la scelta di un gruppo di giovani friulani, residenti fra Udine e la zona collinare, di indicare come nome per prenotare un tavolo in discoteca a Lignano le parole centro stupri, poi scritte a pennarello sulla targhetta del locale (che però, come ha fatto sapere il titolare, è stata prontamente rimossa e cambiata). Lo stesso slogan di pessimo gusto è stato sfoggiato anche su delle magliette (con i loro nomi o soprannomi sul retro) stampate in occasione del compleanno di uno di loro, che i ragazzi hanno indossato qualche giorno prima davanti ad un ristorante del Sandanielese, per poi farsi immortalare in fotografia.

Il gesto sarebbe forse caduto nell'oblio se le foto e i video non fossero finiti anche su alcuni dei principali social network, scatenando l'indignazione di molti ragazzi e ragazze. Ne è seguito un poco edificante botta e risposta.

La vicenda ha avuto un'eco ancor maggiore perché è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli, con un articolo on line (e poi richiamato sulla sua seguitissima pagina Twitter) in cui ricostruisce la vicenda e in cui bolla come «vergognoso» lo slogan scelto dal gruppo di ragazzi friulani, tutti maggiorenni.

Il papà del ragazzo che compiva gli anni e che si è subito scusato e ha preso le distanze dal fatto, è tuttora scosso: «Ne hanno sentite come Bertoldo. La punizione, l'hanno avuta, e anche molto esemplare. Non riesco a capacitarmene. Sono ragazzi tranquillissimi, educatissimi. Ma cosa devo fare io se per il compleanno di mio figlio gli hanno regalato quelle magliette? E poi se le sono messe e hanno fatto la foto: da lì è nato tutto. Non potevo prevederlo». Il papà del festeggiato considera questa vicenda «una brutta pagina che spero di chiudere al più presto possibile. Si sono scusati, hanno anche chiamato la Lucarelli. Cosa devo fare io? Posso solo dire che non è l'educazione che io ho dato a mio figlio, che quando è in giro con me si comporta in modo completamente diverso. Anche i suoi amici sono bravissimi, educati, e non penso che abbiano quei pensieri lì in testa. Va' a capire come è accaduto. Hanno 19 anni, qualcuno ha appena fatto la maturità. È partita come una ragazzata con le lettere maiuscole, con quelle magliette e la foto a San Daniele. Poi, quando hanno iniziato a pensarci, era troppo tardi». Su internet c'è stato un botta e risposta ai commenti indignati e da lì la vicenda è travalicata.

«Lo ho scoperto domenica sera. Mi hanno avvisato. Io non leggo quasi niente sui social».

A prendere le distanze in modo deciso è anche Riccardo Badolato, il titolare del Kursaal di Lignano, dove i ragazzi sabato hanno pensato di prenotare un tavolo con quello slogan.

«Noi ci dissociamo decisamente da questa vicenda. La targhetta è stata tolta subito dopo e sostituita con il nome di chi aveva prenotato. Purtroppo qualche bravo mio dipendente non deve essersi accorto prendendo le prenotazioni, avrà avuto la testa fra le nuvole. Ho cento dipendenti, se devo anche venire qui a prendere le prenotazioni, è meglio che cambi mestiere. È stata una brutta pagina, ma la discoteca non c'entra. Il problema è sociale: che testa hanno questi ragazzi per fare una cosa del genere? Io sono un padre di famiglia. Le magliette - tiene a ricordare Badolato - comunque non le hanno messe nella discoteca, ma davanti al ristorante».

Al locale in occasione della riapertura dopo il lockdown, aggiunge Badolato, «avevamo già altri problemi, per tenere la situazione tranquilla facendo rispettare le nuove regole contro il covid». E almeno su quel fronte è andato tutto bene, rammenta.

