LA VICENDA

ARTA A poche settimane dal ripristino, nuovamente danneggiata la pista ciclabile. La segnalazione arriva da Legambiente della Carnia. Marco Lepre, del circolo dell'associazione, cita Gino Bartali, che al termine di una tappa del Giro o del Tour liquidava i giornalisti sportivi che gli chiedevano un commento dicendo L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!. «E che sia tutto sbagliato e tutto da rifare lo si può dire, purtroppo, anche dei recenti lavori realizzati per ripristinare la pista ciclabile regionale 8 in Comune di Arta. Come si ricorderà, nell'ottobre del 2018, a seguito della tempesta Vaia, la piena del But aveva eroso una parte della riva in destra orografica, asportando un tratto della pista ciclabile, compreso un ponticello in legno situato subito a valle delle Terme. Legambiente aveva documentato il fatto, chiedendo, senza però ottenere risposta, se si potesse riscontrare una relazione tra quanto accaduto e la presenza di uno sbarramento artificiale, realizzato nell'alveo per convogliare, in periodi normali e di magra, tutte le acque del torrente in direzione della presa di una centrale idroelettrica».

L'INTERVENTO

Negli scorsi mesi, con gli interventi di ripristino, riferisce Lepre, «si è provveduto alla costruzione di nuove difese spondali, utilizzando massi di scogliera e al rifacimento del ponte della ciclabile, questa volta però in cemento e più corto. L'ampiezza del diametro del tubo collocato sotto il ponte, dentro il quale avrebbe dovuto defluire l'acqua di un piccolo rio che scende dal sovrastante campo sportivo, si è però subito dimostrata assolutamente insufficiente rispetto alle portate registrate a seguito delle precipitazioni della fine di agosto e che, una volta ostruito, hanno provocato un'invasione di ghiaie e detriti, interrompendo la ciclabile per una ventina di metri». Risultato? «Solo nei giorni scorsi il tratto della pista ciclabile è stato liberato dal materiale che l'aveva invasa, ma, evidentemente, il problema non si può considerare risolto, perché si ripresenterà ogni volta che si verificheranno delle piogge appena un po' intense. Conclusione: un lavoro sbagliato, mal progettato e che dovrà essere rifatto. Legambiente sottolinea che a pagare per questi errori è naturalmente la collettività e che essi sono inevitabilmente il frutto delle scelte della Giunta Regionale che vuole fare le cose in fretta, invece di farle bene». Lepre, nella nota, parla di un intervento della Protezione civile, ma l'assessore Riccardo Riccardi, competente per delega, spiega che «i lavori non li ha fatti la Protezione civile ma l'Uti».

