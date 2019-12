LA VETRINA

UDINE Pietro Fontanini chiude il 2019 con un giudizio positivo: «È stato un anno di soddisfazioni, perché abbiamo fatto ciò che abbiamo promesso. Non tutto, ma ci sono ancora tre anni». I punti di forza? L'impegno sulla sicurezza, sull'ambiente e sui lavori pubblici: per il 2020, gli sforzi sono confermati, con l'obiettivo di aumentare ancora di più la qualità della vita che già oggi è tra le top ten in Italia.

SICUREZZA

Nella conferenza stampa di fine anno, è il primo tema che il sindaco ha affrontato, ricordando la chiusura del progetto Aura, la diminuzione delle presenze di richiedenti asilo, l'uso della vigilanza privata e l'attenzione particolare a Borgo Stazione. «Continueremo in maniera determinata» ha detto Fontanini, cui si è aggiunto l'assessore alla Sicurezza Alessandro Ciani che ha ricordato le nuove assunzioni per la polizia locale, 12 nel 2019 cui e altre 8 ad inizio 2020 e i fondi in arrivo sia per il potenziamento dei vigilantes (150mila euro) sia per la videosorveglianza (250mila). «Dopo 15 anni in cui hanno fatto nulla ha lanciato la frecciata Ciani -, anche il Pd comincia a parlare di sicurezza, a vanvera. Penso siano preoccupati che qualcuno abbia finalmente messo in campo iniziative».

AMBIENTE

Qui, il cavallo di battaglia è l'avvio del porta a porta «un metodo vincente che sta funzionando ha detto il sindaco -; porteremo correttivi sulla base delle segnalazioni, ma non torneremo indietro». Un concetto ribadito anche dall'assessore Silvana Olivotto, secondo cui il turismo dei rifiuti sparirà. Per quanto riguarda il futuro, Fontanini ha annunciato che il nuovo anno sarà quello dei parchi con il raddoppio dell'area del Cormor, «che sarà avvicinato alla città, in modo che i cittadini possano andarci a piedi», e la creazione di un bosco urbano all'ex caserma Piave (che sarà demolita).

OPERE

«Gli allestimenti saranno decisi dai cittadini ed entro due anni ha continuato il sindaco -, via Mercatovecchio sarà qualcosa di assolutamente innovativo». E con lei cambierà anche il volto del centro storico «grazie al rifacimento della Biblioteca Joppi, con i collegamenti al castello ha ricordato il vicesindaco Loris Michelini -, il nuovo trasporto con le circolari e i bus più leggeri e l'Alpe Adria che passerà su via Vittorio Veneto e via Aquileia». Molti i lavori anche sugli edifici, come Casa Cavazzini, il secondo lotto dell'ex macello e la sistemazione del Palamostre). Infine, il 2020 sarà l'anno delle periferie con oltre 60 strade e marciapiedi rimessi a nuovo. La giunta ha espresso soddisfazione anche su altri fronti: dalla cultura (oltre alle iniziative, l'assessore Fabrizio Cigolot ha ricordato i lavori sulle facciate del Castello e la riapertura dei rinnovati Museo della fotografia e galleria di Arte Antica), alle politiche per la disabilità (con l'adeguamento di 60 fermate del bus e l'annuncio dell'assessore Elisa Battaglia del piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche), dallo sport , ai grandi eventi e «all'aumento ha detto Maurizio Franz -, del 5% dei flussi turistici». Giudizio positivo anche su bilancio e patrimonio comunale «con equilibri rispettati ha sottolineato Francesca Laudicina -, senza tagli nei servizi e senza aumenti di tariffe». Cigolot ha anche ricordato il rinnovo del personale (dal 1 gennaio i dipendenti saranno 763) e l'assessore Giulia Manzan ha annunciato 4 nuove varianti al piano regolatore per la primavera: in via Baldasseria Media e via Ramandolo (per parcheggi), in via Est e in via Lumignacco.

