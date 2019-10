LA VERTENZA UDINE Palazzo D'Aronco si impegna ad aprire un tavolo sulla riorganizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAUDINE Palazzo D'Aronco si impegna ad aprire un tavolo sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale a Udine e i sindacati della Saf revocano lo stato di agitazione proclamato due mesi fa. Le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl-Fna ad agosto avevano protestato per il mancato coinvolgimento degli autisti nelle politiche sulla nuova viabilità dei bus, in particolare in merito alle due circolari volute per bypassare i cantieri di via Mercatovecchio e via Aquileia. All'ultimo incontro con il Comune il vicesindaco Loris...