LA VERTENZA

MARTIGNACCO «Non è cambiato nulla» e quindi «anche le lettere di licenziamento per ora restano congelate». Almeno fino al prossimo incontro deciso «con la mediazione del ministero». Quindi, «siamo rimasti d'accordo di rivederci per uscire con un percorso, possibilmente, condiviso». La data sarà probabilmente attorno ai primi giorni di febbraio.

IL PUNTO

Sono le conclusioni, riassunte dal rappresentante udinese della Femca Cisl Pasquale Lombardo, dell'incontro che si è svolto ieri sera al ministero dello Sviluppo economico riguardo alla riorganizzazione del Gruppo Safilo, che per il Friuli Venezia Giulia vuole dire la chiusura del sito produttivo di Martignacco e la perdita del lavoro per 250 persone. Presenti ieri all'incontro i sindacati nazionali assieme a quelli regionali, per la Regione l'assessore alle Attività produttive Sergio Bini e per la parte aziendale l'amministratore delegato del Gruppo, Angelo Trocchia, e i funzionari del ministero. Era la riunione tra le parti che dieci giorni fa aveva sollecitato il ministro Stefano Patuanelli, per trovare una soluzione alla crisi che non fosse la definitiva chiusura dello stabilimento. Coinvolto nelle conseguenze del nuovo piano industriale del Gruppo anche il Veneto, dove sono previsti 400 esuberi a Longarone e 50 nel sito di Padova. Per i dipendenti friulani, però, la situazione è ancora più impegnativa, poiché l'area non a stretto contatto con il distretto dell'occhialeria che in Veneto continua ad avere sviluppo e quindi a dare possibilità di occupazione. Inoltre, se davvero non si trovassero altre vie rispetto a quella tracciata dall'azienda, la preoccupazione diffusa tra lavoratori, rappresentanti sindacali e istituzioni è che si renderebbe ancora più difficile la ricerca di un investitore per continuare a dare futuro a Martignacco.

Un conto, infatti, è rilevare un sito in attività, altro è riprendere un'attività chiusa. Appuntamento «tra circa due settimane per dare modo ai sindacati di organizzare in questi giorni i confronti necessari per arrivare al prossimo appuntamento al ministero con una proposta condivisa», ha aggiunto ieri sera dopo la riunione l'assessore Bini, «su una vertenza che va affrontata e considerata in maniera unitaria».

IL SALTO

Tant'è che, a livello sindacale, la vertenza è già passata ai livelli nazionali, data la complessità di una trattativa che coinvolge si siti produttivi di due diverse regioni.

«Contemporaneamente ha proseguito l'assessore Sergio Emidio Bini con il supporto che abbiamo chiesto a Confindustria Udine sosteniamo un'azione esplorativa per valutare nuove eventuali opportunità imprenditoriali per lo stabilimento di Martignacco». Si agisce, quindi, con «una forte alleanza tra le istituzioni e le parti sociali, finalizzata alla ricerca delle migliori soluzioni a vantaggio dei lavoratori», ha concluso Bini.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA